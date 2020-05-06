Антитела против COVID-19: переболевших коронавирусом россиян призывают сдавать плазму крови

Российские врачи и власти призывают людей, переболевших коронавирусом, сдавать плазму крови — с её помощью можно помочь пациентам в тяжёлом состоянии. Содержащиеся в ней антитела позволяют организму эффективнее бороться с инфекцией. Как доноры сдают плазму и насколько эффективна эта методика лечения коронавируса — в материале RT.

В России первые переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови людей, победивших коронавирус, провели в Москве в начале апреля — технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такой метод называется пассивной иммунотерапией. В плазме переболевшего человека содержатся антитела, которые способны эффективно бороться с коронавирусом. Именно они необходимы пациенту, организм которого самостоятельно не справляется с инфекцией. Как правило, такие переливания используют для помощи заражённым, которые находятся в тяжёлом состоянии.

В Департаменте здравоохранения Москвы отмечают, что плазмы, полученной от одного донора, может хватить на лечение от одного до трёх человек.

Москвич Дмитрий переболел коронавирусом, но, к счастью, ему не потребовалась госпитализация.

«Первые симптомы у меня появились 27 марта, через неделю я вызвал на дом врача из поликлиники, она взяла у меня анализы, — рассказывает RT Дмитрий. — Думаю, что заразился где-то в транспорте — до появления симптомов я очень много ездил на метро и в такси. Меня не госпитализировали, потому что в этом не было необходимости, но пару раз мне казалось, что если станет хоть немного хуже, то я поеду в больницу: появилась сильная одышка, было трудно дышать, я мог вдохнуть на четверть, а потом начинал сильно кашлять».

Тест показал, что у Дмитрия коронавирус. Всё это время он лечился дома с помощью антибиотиков. После того как анализы подтвердили, что с коронавирусом мужчина справился, он решил стать донором.

«Я сдавал плазму 4 мая в НИИ Склифосовского. Вся процедура, включая предварительное анкетирование, заняла около двух часов. Необходимые анализы у меня взяли уже на месте», — говорит Дмитрий.

По его словам, после процедуры он не ощущал ни слабости, ни головокружения: «Когда я сдавал кровь в качестве донора, то чувствовал себя хуже, чем после сдачи плазмы».

Дело в том, что после забора плазмы донору переливают обратно клеточные компоненты его крови, поэтому такая процедура оказывает меньшее влияние на организм. После процедуры Дмитрию также выплатили 5 тыс. рублей в качестве стимулирующей выплаты как донору плазмы.

«Нужно больше времени»

Методика лечения вирусных инфекций путём переливания плазмы применяется в России и мире не в первый раз — эту терапию использовали для лечения атипичной пневмонии, спровоцированной коронавирусом SARS в 2003 году, и лихорадки Эбола в 2014-м.

Переливание плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, применяют в Китае и США, однако лечение до сих пор считается экспериментальным. Как поясняет главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова, пока нельзя утверждать, что такая методика лечения коронавируса является наиболее эффективной. При этом необходимо продолжать забор плазмы у доноров и её переливание пациентам.

«Нужно больше времени, чтобы накопить достаточно информации, проанализировать её и прийти к научным выводам. В основном плазму переливают, чтобы спасти пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции. Однако невозможно полностью заменить этой методикой другие виды лечения, например терапию антибиотиками», — рассказала специалист в беседе с RT.

Донором плазмы может стать человек, переболевший COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний.

«При этом в крови такого человека должно быть достаточно специфических антител, которые способны бороться с коронавирусом. Кроме того, у него не должно быть других инфекций и токсических последствий от лечения антибиотиками», — отмечает Татьяна Гапонова.

Сейчас этот метод лечения в столице применяют в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52.

По словам Гапоновой, пока не урегулирован вопрос о том, в каком порядке плазму будут передавать в медучреждения, в том числе частные клиники, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 588 пациентов, заразившихся коронавирусом, а общее число излечившихся в Москве достигло 8458. Власти города призывают москвичей, которые имеют такую возможность, стать донорами плазмы. Всю информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 870-45-16 (с 09:00 до 19:00).