«Помочь тяжелобольным»: врач — о лечении коронавируса с помощью переливания плазмы крови от переболевших COVID-19

Самый эффективный на сегодня метод лечения тяжелобольных с коронавирусной инфекцией — переливание плазмы крови от уже переболевших COVID-19. Такое мнение в интервью RT высказал заведующий отделением переливания крови, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Алексей Купряшов. Он рассказал, что для применения этого метода необходимо достаточное количество доноров с высоким показателем наличия антител к коронавирусу. При этом доноры должны хорошо себя чувствовать после перенесённой болезни.

— Алексей Анатольевич, в России для лечения пациентов с COVID-19 начали применять переливание плазмы крови людей, излечившихся от коронавирусной инфекции. Что вы можете сказать об этом опыте в медицинской практике?

— Метод лечения гипериммунными плазмами ранее достаточно активно применялся против бактериальных инфекций. Изготавливалась гипериммунная антистафилококковая, антисинегнойная плазма. Так что это один из вариантов гипериммунных плазм. Для лечения вирусных заражений метод является новым. Поэтому возникает достаточно много вопросов о возможности, эффективности, технологических нюансах.

— В чём принцип действия данного способа лечения?

— Иммунная система пытается уничтожить любые чужеродные антигены и молекулы с помощью антител. Введение вакцины — ослабленного или каким-то образом модифицированного микроорганизма — формирует активный иммунитет, и в ответ образуются антитела. Заготавливая плазму переболевшего с высоким содержанием антител, мы получаем как бы сыворотку. Вводя антитела, мы надеемся, что они будут способствовать удалению вирусов из организма больного. Это вид заместительной, пассивной иммунотерапии.

— Чем такой метод отличается от метода вакцинации?

— Плазму крови можно назвать сывороткой. В отличие от вакцины, которая призвана стимулировать выработку антител самим организмом.

— Все перенёсшие COVID-19 подходят на роль доноров плазмы?

— Основным критерием отбора, кроме обычных донорских ограничений, будет титр антител к COVID-19, а также состояние переболевших. Если было тяжёлое течение болезни, то это будет достаточно сложно сделать уже из соображений этических. Но, наверное, каждому переболевшему хотелось бы стать донором и помочь тяжелобольным.

— Метод показан тяжелобольным?

— Да, метод показан для лечения тяжёлой пневмонии. Предназначен для больных, которые находятся на грани искусственной вентиляции лёгких.

— Насколько переломным для течения болезни является эффект переливания плазмы? Например, про китайский опыт пишут, что пациентам стало лучше через три дня. Почему в таком случае эта методика ещё не стала повсеместной?

— Мы, конечно, надеемся, что этот метод лечения тяжёлых больных будет быстрым и эффективным. Три дня — это даже много. Хотелось бы, чтобы эффект развился раньше. Ограничением является необходимость в большом количестве доноров, а у нас их пока не так много.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Также ещё раз подчеркну, что титр у этих выздоровевших больных, титр антител, должен быть достаточно высоким. И, конечно, важно, чтобы клиническое состояние самого донора было благоприятным. Понятно, что после тяжёлой пневмонии он будет ещё долго поправляться. После получения негативных анализов на коронавирус необходимо выждать две недели. Затем мы можем рассматривать пациента в качестве потенциального донора плазмы.

— Сколько людей из уже заболевших поможет спасти этот способ лечения?

— На сегодняшний день это единственное этиологическое (устраняющее причину. — RT) лечение данной инфекции. Сколько спасти — сложно сказать. Это вопрос рекрутирования доноров, объёма заготовки, корректности применения. Как вы понимаете, опыт применения ограничен, а мы делаем первые шаги.

— Правильно ли говорить, что это шанс для пациентов в тяжёлом состоянии избежать искусственной вентиляции лёгких?

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— Верно. Самые тяжёлые больные находятся уже на искусственной вентиляции лёгких. Для этих пациентов наша терапия может быть последним шансом. Но бо́льшую эффективность хочется увидеть у больных, которые находятся в промежуточном состоянии между относительным благополучием и до искусственной вентиляции. Это та ниша для плазмы, которая в наибольшей степени обсуждается.

— Какие риски связаны с переливанием плазмы?

— Это все те риски, что связаны с применением компонентов крови. Особенно необходимо отметить возможное осложнение — острое повреждение лёгких, которое возможно при переливании плазмы.

— Можно ли по антителам определить, переболел ли человек COVID-19?

— Да, антитела являются отражением контакта человека с каким-то микроорганизмом, в том числе с конкретным вирусом. Антитела — маркёр перенесённого контакта.

— СМИ пишут, что многие тесты на антитела потерпели неудачу. Почему их так сложно обнаружить?

— Боюсь, это связано с изменчивостью вируса и достаточно широким спектром антител.

— Какой совет вы можете дать людям, чтобы не допустить заражения?

— Находиться дома. Это самое главное.