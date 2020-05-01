В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу

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Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

«Тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2... наконец зарегистрирован Росздравнадзором. Это значит, что теперь его можно использовать для определения людей, уже переболевших COVID-19», — написал он в своём Facebook.

По его словам, тест позволяет увидеть ответ иммунной системы на заражение коронавирусом, который появляется через какое-то время и сохраняется в течение длительного срока.

Ефимов отметил, что подобное тестирование подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на коронавирус.

«Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — написал учёный.

Тест-системы уже переданы в несколько больниц для тестирования врачей, работающих в красной зоне, и через некоторое время НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста для всех желающих.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке в России тест-системы для выявления антител в плазме, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом.

Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.

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