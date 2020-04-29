В России идёт работа над выявлением антител к коронавирусу в плазме
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- РИА Новости
«Разрабатывается ещё одна тест-система… Она нацелена на специфический иммунитет. Это один из вариантов иммуноглобулина, который показывает в том числе и вируснейтрализацию», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, разработка этой тест-системы направлена на то, чтобы «тестировать плазму».
«Отобрать ту, которая может использоваться как лекарственный препарат, и она же может использоваться в тестировании человека именно на наличие у него специфического иммунитета, который вирус нейтрализует, блокирует размножение вируса», — сказал Мурашко.
Ранее власти Москвы заявили, что врачи в столице отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19.