В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса
- РИА Новости
«Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче», — приводят «Вести» её слова в эфире телеканала «Россия 1».
В то же время Ракова напомнила, что данный метод лечения применяется только для больных в критическом состоянии.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.