В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса

Врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче», — приводят «Вести» её слова в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время Ракова напомнила, что данный метод лечения применяется только для больных в критическом состоянии.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.