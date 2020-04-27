В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса

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Врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы крови выздоровевших от COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса
  • РИА Новости

«Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче», — приводят «Вести» её слова в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время Ракова напомнила, что данный метод лечения применяется только для больных в критическом состоянии.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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