Трое пациентов с COVID-19 выписаны в Москве после переливания плазмы

В Москве трое пациентов с коронавирусом были выписаны из больницы после переливания плазмы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, врачи отмечают, что пациенты, которым переливают плазму выздоровевших людей, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений.

Ранее сообщалось, что в Москве 60 выздоровевших от коронавируса граждан стали донорами плазмы.