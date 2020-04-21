Трое пациентов с COVID-19 выписаны в Москве после переливания плазмы

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В Москве трое пациентов с коронавирусом были выписаны из больницы после переливания плазмы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Трое пациентов с COVID-19 выписаны в Москве после переливания плазмы
  • © РИА Новости

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, врачи отмечают, что пациенты, которым переливают плазму выздоровевших людей, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений.

Ранее сообщалось, что в Москве 60 выздоровевших от коронавируса граждан стали донорами плазмы.

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