Трое пациентов с COVID-19 выписаны в Москве после переливания плазмы
- © РИА Новости
«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», — цитирует ТАСС Ракову.
По её словам, врачи отмечают, что пациенты, которым переливают плазму выздоровевших людей, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений.
Ранее сообщалось, что в Москве 60 выздоровевших от коронавируса граждан стали донорами плазмы.