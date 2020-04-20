В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом

В Москве скончались ещё 29 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за сутки умерли 233 человека. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

«В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.

Там рассказали, что среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет.

«У 31-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания», — добавили в штабе.

Ранее число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 26 352.

Как заявляли власти Москвы, пациентам с коронавирусной инфекцией в столице проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые успешно прошли лечение.