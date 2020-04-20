В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
Там рассказали, что среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет.
«У 31-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания», — добавили в штабе.
Ранее число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 26 352.
Как заявляли власти Москвы, пациентам с коронавирусной инфекцией в столице проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые успешно прошли лечение.