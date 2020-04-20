Эпидемиолог оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом

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Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.
Эпидемиолог оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Плазма человека, который переболел COVID-19, содержит антитела к этому заболеванию. Антитела — это защитная реакция организма на чужеродный агент, в данном случае это коронавирус», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в настоящее время соответствующие исследования только ведутся, но многие из них указывают, что иммунитет к COVID-19 в определённой степени есть, если человек его уже перенёс.

«То есть если он будет контактировать с ещё одним заражённым коронавирусом, то он либо не заболеет, либо заболеет в очень лёгкой форме», — пояснил эксперт.

Ранее Пестерев в беседе с URA.RU дал прогноз относительно ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.

Также сообщалось, что в Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы.

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