Эпидемиолог оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

«Плазма человека, который переболел COVID-19, содержит антитела к этому заболеванию. Антитела — это защитная реакция организма на чужеродный агент, в данном случае это коронавирус», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в настоящее время соответствующие исследования только ведутся, но многие из них указывают, что иммунитет к COVID-19 в определённой степени есть, если человек его уже перенёс.

«То есть если он будет контактировать с ещё одним заражённым коронавирусом, то он либо не заболеет, либо заболеет в очень лёгкой форме», — пояснил эксперт.

Ранее Пестерев в беседе с URA.RU дал прогноз относительно ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.

Также сообщалось, что в Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы.