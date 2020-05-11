«Поэтапный выход»: Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

Единый период нерабочих дней для всей страны завершится с 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. В то же время глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Кроме того, Путин предложил ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми и бизнеса.

Президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей завершается.

«Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации», — отметил Путин.

«Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер», — подчеркнул он.

По словам президента, выход из режима ограничений быстрым не будет. Так, режим повышенной безопасности будет сохраняться для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Решающее слово при снятии ограничений будет за врачами и специалистами, отметил президент.

«Впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом без права на ошибку», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что за прошедший период на порядок выросли объёмы тестирования на коронавирус, с 2,5 тыс. до 170 тыс. в день, что, по словам президента, является одним из самых высоких показателей в мире. К середине мая число тестирований на коронавирус в России будет практически удвоено.

Президент отметил, что дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом подтверждаются, они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы позволяют принять решение о социальных выплатах, отметил президент. Так, он поручил с 1 июня произвести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 15 лет включительно. Кроме того, в два раза увеличивается минимальный размер пособия по уходу за ребёнком. Для семей с детьми до трёх лет, не имеющих права на материнский капитал, установлена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей.

«В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей — от младенцев до учеников школ», — сказал глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что в ближайшее время проведёт совещания по поддержке сельского хозяйства, связи, лёгкой промышленности и IT.

Также Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий, поручил полностью, за исключением НДС, списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от эпидемии, за второй квартал.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, Минздраву и Роспотребнадзору поручено после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией с учётом динамики численности инфицированных лиц и госпитализированных больных такой инфекцией и внебольничной пневмонией. Также правительству поручено к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдёт в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции, также предусмотрена возможность заниматься спортом на улице и гулять с детьми.

На втором этапе предполагается открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также образовательных организаций. Кроме того, будут разрешены прогулки с членами семьи.

На третьем этапе появится возможность посещать парки и скверы, без ограничений начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, образовательные учреждения, гостиницы, а также кафе и рестораны.

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Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионах профилактические меры необходимо корректировать с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса регионы начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Так, режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах вводится в Москве с 12 мая. Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составит до 5 тыс. рублей.

Кроме того, остаются в силе существующие меры контроля передвижения по столице, в том числе система электронных пропусков.

За минувшие сутки в России было выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, при этом 46% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. Выздоровели 5495 человек.

Общее число пациентов с выявленным коронавирусом составляет 221 344 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.