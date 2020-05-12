Более 10 тысяч за сутки: число выявленных случаев коронавируса в России достигло 232 243

В России число подтверждённых случаев коронавируса достигло 232 243. Как сообщил Роспотребнадзор, в стране проведено уже более 5,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 251 тыс. человек. Президент России Владимир Путин сообщил, что 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Он добавил, что решение о смягчении или ужесточении режима самоизоляции будут принимать непосредственно руководители регионов, основываясь на ситуации на местах.

В России за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них в Москве — 5392.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 232 243, скончались 2116 пациентов, 43 512 выздоровели и были выписаны.

Лидерами по числу подтверждённых случаев COVID-19 остаются Москва (121 301), Московская область (22 700), Санкт-Петербург (8050), Нижегородская область (5087), и республика Дагестан (2888).

В России проведено более 5,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 251 тыс. человек.

С 12 мая в Московском регионе вступил в силу масочный режим. Жители столицы и Подмосковья в обязательном порядке должны носить маски при передвижении в общественном транспорте и такси, а также при посещении общественных мест и на работе.

В свою очередь, специалисты МЧС России напомнили, как следует правильно носить маску.

«Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты также посоветовали не касаться поверхности маски при её снятии, а если прикосновение произошло — тщательно вымыть руки. Там также напомнили о недопустимости повторного использования одноразовой маски.

В МЧС также сообщили, что специалисты ведомства провели дезинфекцию около 3 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью около 1,5 млн кв. м, также было обработано более 16,1 тыс. зданий транспортной инфраструктуры.

Между тем 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. При этом решение о смягчении, сохранении или ужесточении режима самоизоляции будут принимать непосредственно руководители регионов, основываясь на ситуации на местах.

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Власти ряда российских регионов приняли решение о продлении режима самоизоляции. Так, в Калмыкии ограничения будут действовать до 24 мая, а на Чукотке — до 31 мая.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол также заявил, что принял решение о продлении режима самоизоляции в регионе до конца мая. При этом он поручил правительству отрегулировать вопрос «некоторых смягчений».

В Мурманской области со вторника, 12 мая, режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, но при этом станет обязательным ношение маски на улице, в транспорте, на работе и в общественных местах.

Тем временем власти Сахалина заявили, что въезд в регион с 14 мая будет возможен только при наличии цифрового пропуска.

«Было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», — объявил глава региона Валерий Лимаренко.

Помимо этого, спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что все введённые в регионе ограничения будут в силе до тех пор, пока власти республики не объявят о решении, связанном с режимом самоизоляции. Он добавил, что глава республики поручил разработать план поэтапного выхода из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

Также Владимир Путин объявил о новых мерах борьбы с последствиями эпидемии и поддержки экономики. Среди них — дополнительные выплаты семьям с детьми и увеличение размера пособий по уходу за ребёнком, списание предприятиям малого и среднего бизнеса налоговых платежей за II квартал 2020 года, запуск новой кредитной программы поддержки занятости.

«Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008—2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — констатировал глава государства.

Вместе с тем в ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется тенденция к снижению темпов прироста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. По её словам, по состоянию на 11 мая этот показатель составляет 5,6%, но в ряде регионов темпы ещё высоки.

«Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период», — сказала она.

Вместе с тем вице-премьер сообщила, что в настоящее время 22 региона могли бы приступить к смягчению ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, если бы у них было «50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения».

При этом 11 из этих субъектов РФ, по её мнению, уже могли бы выйти на второй этап снятия ограничений.

«Несмотря на то что нам всем очень хочется побыстрее выйти из режима самоизоляции, нам очень хочется вернуться к обычному, традиционному для нас ритму жизни, я всё-таки хочу обратить внимание, что соблюдение определённых ограничений, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов Российской Федерации будет для нас абсолютным залогом того, что выход из этих ограничений мы сможем совместно приблизить», — констатировала Голикова.

В свою очередь, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин указал, что вероятность дальнейшего распространения инфекции будет оставаться ещё долго. Он также назвал пять условий нормальной жизни и работы экономики: ответственность работодателей к безопасности сотрудников, «новая культура» поведения граждан, жёсткое соблюдение карантинных мер со стороны заболевших, массовое тестирование и раннее выявление COVID-19, а также постоянная готовность систем здравоохранения по всей стране.

К тому же он попросил президента поручить кабмину оказать помощь ряду регионов, теряющих доходы из-за коронавируса.

«Вы назвали целый ряд мер, они очень важные, эффективные и нужные. Часть этих мер будет реализовываться за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации, есть часть субъектов, которые легко справятся с этим выпадением доходов (высокодоходные субъекты, в том числе и Москва). Но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация. Я бы просил поручения правительству всё-таки ещё раз посмотреть, к каким бюджетным расходам приведут новые меры, чтобы, возможно, частично компенсировать субъектам Российской Федерации эти выпадающие доходы», — указал Собянин.