Средства защиты: в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. При этом с 1 мая масочный режим в Подмосковье носил рекомендательный характер.
«Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. — Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни».
По его словам, ношение масок и перчаток рекомендовано санитарными врачами, поскольку с 12 мая, в частности, ожидается увеличение численности пассажиров в общественном транспорте. Это связано с возобновлением работы предприятий, относящихся к производственным, промышленным и строительным секторам экономики.
«В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены находиться дома», — пояснял мэр столицы 7 мая.
При этом жителям Москвы, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро, будут бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них их не будет при себе.
Согласно данным мэрии Москвы, организовано почти 1,5 тыс. точек продаж масок и перчаток на станциях метро и в кассах пригородного сообщения.
Вместе с тем начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщал, что сотрудники Роспотребнадзора могут проверить соблюдение масочного режима на предприятиях, чья деятельность разрешена с 12 мая.
«На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
При этом штраф за отсутствие масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта составит 5 тыс. рублей. Соответствующие санкции закреплены в указе мэра от 2 апреля.
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
В то же время в Московской области власти региона на данный момент отложили введение штрафов за нарушение масочного режима.
«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу», — пояснял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом он добавил, что жители региона старше 65 лет смогут приобрести средство индивидуальной защиты в государственных аптеках по льготной цене, которая составит 11 рублей за маску.
Как рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, купить маски можно будет не только в аптеках и торговых точках, но и на остановках наземного транспорта. Стоимость изделий составит 29 рублей.
«На автостанции и автовокзалы «Мострансавто» с 12 мая поступят в продажу одноразовые маски. Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика, — цитирует её телеканал «360».
Заметим, что масочный режим уже действует в большинстве регионов России. При этом со вторника он также становится обязательным, среди прочего, в Санкт-Петербурге, Крыму, Мурманской, Челябинской и Калининградской областях.
Как указали в Роспотребнадзоре, маски необходимо менять после двух-трёх часов использования. При этом одноразовые изделия из нетканого материала не подлежат повторному использованию. В то же время утилизировать использованную маску следует, поместив в отдельный пакет и герметично закрыв его, после чего выбросить в мусорное ведро.
Наряду с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что введение масочного режима можно расценивать как один из этапов ослабления ограничительных мер.
«Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — говорил министр.
Согласно последним данным, Москва и Московская область лидируют по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В столице России зарегистрировано 115 909 случаев. При этом выздоровели и были выписаны уже 17 822 пациента. Между тем число летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19 и другими заболевания, составляет 1 124.
В Подмосковье выявлено 21 637 случаев. Жертвами инфекции стали 209 человек, тогда как выздоровели уже 1 389 пациентов.
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