В Чечне рассказали о планах по снятию ограничений из-за COVID-19

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что все введённые в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут в силе до тех пор, пока власти республики не объявят о решении, связанном с режимом самоизоляции.

Reuters

«Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе», — цитирует РИА Новости Даудова. Он добавил, что глава республики поручил разработать план поэтапного выхода из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике постепенное смягчение режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая.