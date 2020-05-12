В Чечне рассказали о планах по снятию ограничений из-за COVID-19

Короткая ссылка
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что все введённые в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут в силе до тех пор, пока власти республики не объявят о решении, связанном с режимом самоизоляции.
В Чечне рассказали о планах по снятию ограничений из-за COVID-19
  • Reuters

«Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе», — цитирует РИА Новости Даудова.

Он добавил, что глава республики поручил разработать план поэтапного выхода из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике постепенное смягчение режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить