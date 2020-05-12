В Чечне рассказали о планах по снятию ограничений из-за COVID-19
- Reuters
«Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе», — цитирует РИА Новости Даудова.
Он добавил, что глава республики поручил разработать план поэтапного выхода из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике постепенное смягчение режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая.