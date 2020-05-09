Кадыров анонсировал смягчение режима ограничений в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике постепенное смягчение режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции, может начаться после 12 мая.
Кадыров анонсировал смягчение режима ограничений в Чечне
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«В последние дни у нас довольно благоприятная обстановка в республике, мы контролируем ситуацию. Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Он отметил, что после 15 мая большинство людей должны выходить свободно, заниматься своими делами.

Он отметил, что дал указания оперативному штабу в республике совместно с управлением Роспотребнадзора подготовить рекомендации по смягчению режима. 

Ранее сообщалось, что в Грозном со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг.

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