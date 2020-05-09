В Грозном со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «Вконтакте», что со следующей недели в Грозном возобновят работу малые предприятия в сфере услуг.

«Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.