Около 3 тысяч социальных объектов было продезинфицировано за время пандемии

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Специалисты МЧС России провели дезинфекцию около 3 тысяч объектов социального обслуживания за период пандемии коронавируса.
Около 3 тысяч социальных объектов было продезинфицировано за время пандемии
  • Reuters

«Специальная санитарная обработка проведена на порядка 3 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью около 1,5 млн. кв. м», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Было обработано более 16,1 тыс. зданий транспортной инфраструктуры.

Также силы МЧС провели обработку более 6,5 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС продезинфицировали уже около 6 млн кв. метров территории социально значимых объектов в России.

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