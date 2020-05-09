МЧС сообщило о дезинфекции социально значимых объектов в России

Специалисты МЧС продезинфицировали уже около 6 млн кв. метров территории социально значимых объектов в России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Силами МЧС проведена специальная санитарная обработка почти 6 млн кв. метров социально значимых объектов», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, дезинфекцию также провели на 2790 объектах социального обслуживания и в 15,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что МЧС провело дезинфекцию более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений с начала апреля.