МЧС сообщило о дезинфекции социально значимых объектов в России

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Специалисты МЧС продезинфицировали уже около 6 млн кв. метров территории социально значимых объектов в России.
МЧС сообщило о дезинфекции социально значимых объектов в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Силами МЧС проведена специальная санитарная обработка почти 6 млн кв. метров социально значимых объектов», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, дезинфекцию также провели на 2790 объектах социального обслуживания и в 15,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что МЧС провело дезинфекцию более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений с начала апреля.

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