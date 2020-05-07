МЧС рассказало о проделанной работе по дезинфекции

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Специалисты МЧС России продезинфицировали более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений с начала апреля.
МЧС рассказало о проделанной работе по дезинфекции
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«Продезинфицировано более 820 лечебных учреждений общей площадью около 850 тыс. кв. метров, 615 образовательных учреждений общей площадью более 1 млн кв. метров», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Отмечается, что также продезинфицировано 3,3 тыс.км дорог и около 32,3 тыс. единиц техники.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил об усилении контроля за дезинфекцией подъездов в столице.

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