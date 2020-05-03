В Москве усилили контроль за дезинфекцией подъездов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил об усилении контроля за дезинфекцией подъездов в столице.

«Службы городского хозяйства столицы усилили мониторинг обращений москвичей о некачественной дезинфекции в социальных сетях и на других платформах. Жалобы жителей обрабатываются в оперативном режиме», — цитирует его ТАСС.

По его словам, гражданам, столкнувшимся с нарушением дезинфекции, следует незамедлительно сообщить в Мосжилинспекцию, которая осуществляет контроль за исполнением всех регламентных процедур.

Он добавил, что каждый сигнал о нарушении тщательно проверяется.

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