В Минпромторге рассказали о количестве медмасок на складах Москвы

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько медицинских масок в настоящий момент на складах Москвы.
В Минпромторге рассказали о количестве медмасок на складах Москвы
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (медицинских масок. — RT) в остатке», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мантуров заявил, что в России нет дефицита антисептиков и масок.

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