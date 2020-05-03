В Минпромторге рассказали о количестве медмасок на складах Москвы

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько медицинских масок в настоящий момент на складах Москвы.

«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (медицинских масок. — RT) в остатке», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мантуров заявил, что в России нет дефицита антисептиков и масок.