«Загорелся один из аппаратов ИВЛ»: что известно о пожаре в больнице в Санкт-Петербурге

В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. После трагедии Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городской больнице Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в результате пожара погибли пять человек.



Он отметил, что 15 человек из пострадавшего отделения были эвакуированы в другие части больницы, эвакуация всей клиники не понадобилась.



«Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестёр отделения», — сказал Беглов.

«Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьёзные последствия», — добавил он.

По словам губернатора, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования.

«Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи», — заявил Беглов.

Губернатор дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжёлых больных во всех стационарах города. Он также отметил, что родственникам погибших будет оказана материальная помощь.

Как сообщил главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, приём пациентов в учреждении будет возобновлён к вечеру 12 мая.

«Сейчас у нас относительно спокойный режим работы, проводятся планомерные мероприятия, которые мы проводим ежедневно. В 18:00 мы планируем возобновить полностью работу стационара», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга Павел Данилов рассказал, что пациенты, погибшие в результате пожара, попали туда из-за коронавирусной инфекции.

«Погибшие — пациенты реанимационного отделения. Это пациенты, которые попали туда с этим заболеванием», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима, аппараты ИВЛ были получены 1 мая, претензий к ним не было.

«В настоящее время эти аппараты не используются в работе. Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале. До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — приводит его слова РИА Новости.

Сулима добавил, что к аппаратам ИВЛ были подключены как минимум трое из пяти погибших.

После трагедии Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Уточняется, что проверки организованы в городской клинической больнице №50 имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и петербургской больнице Святого Георгия.

Пожарные на месте возгорания в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого

АГН «Москва»

© Денис Воронин

Напомним, пожар в столичной больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошёл 9 мая. В данном медучреждении также лечили больных с коронавирусом. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при возгорании погибла пациентка.

«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ имени Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован», — рассказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей и пообещал, что причины пожара будут тщательно расследованы.

В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2020

«В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — сообщил Собянин в Twitter.