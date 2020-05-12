Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверки организованы в городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Утром 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять человек. В конце апреля сообщалось, что данная больница вошла в список медучреждений города, где будут развёрнуты койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

9 мая в результате возгорания в больнице в Москве погибла одна пациентка. В данном медучреждении также лечили больных коронавирусом.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899 — до 232 243.