«Спасены 50 человек»: что известно о пожаре в доме престарелых на западе Москвы

В результате возгорания проводки на цокольном этаже дома престарелых на западе Москвы погибли по меньшей мере два человека. Также сообщается о десяти пострадавших, в том числе одном пожарном. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти 50 человек. На ликвидацию пожара, общая площадь которого составила 300 кв. м, потребовалось порядка 40 минут. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

8 апреля на западе Москвы произошёл пожар в доме престарелых «Третий возраст». В результате ЧП погибли по меньшей мере два человека. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, заявка о возгорании в административном здании по адресу 3-я Мякининская улица, д. 12, поступила в 21:30 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в 22:20 мск.

«Горел электрокабель на первом, а также минус первом этажах на площади 15 кв. м. Спасены 50 человек, они переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, погибли два человека», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.

На место происшествия также прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. По его словам, площадь пожара составила 300 кв. м, очагом возгорания стала котельная на цокольном этаже здания.

«В результате пожара десять человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — заявил он.

Постояльцы частного пансионата будут переведены в городские учреждения соцзащиты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждому будет оказана помощь, при необходимости психологическая или медицинская. Мы держим ситуацию на контроле», — рассказала она.

Свои соболезнования близким пенсионеров, погибших в результате пожара, выразил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Будет проведено тщательное расследование причин происшествия», — написал градоначальник в Twitter.

Между тем в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара. В ведомстве отмечают, что на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Главного управления столичного СК.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются свидетели, очевидцы, для дальнейшего изучения изымаются записи с камер видеонаблюдения. Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в доме престарелых будут проверены на соответствие установленным законом требованиям. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной пожара в доме престарелых стало короткое замыкание.

«Предварительна причина установлена: короткое замыкание, возможно, из-за перегрева кабеля», — заявил собеседник агентства.

ЧП в Орехово-Зуеве и Магнитогорске

За последние несколько недель произошло несколько различных чрезвычайных происшествий в субъектах РФ.

Так, вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв газовоздушной смеси, что привело к пожару, которому был присвоен повышенный уровень сложности. В результате инцидента погибли два человека — женщина и ребёнок 2006 года рождения. Кроме того, пострадали ещё двое детей.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Губернатор области Алексей Текслер заявил, что в качестве основной причины взрыва рассматривается неосторожное обращение с газом при проведении ремонта.

Спустя сутки был задержан мужчина, принёсший газовый баллон, который впоследствии взорвался. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 26 мая.

4 апреля взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Орехово-Зуеве. В результате инцидента полностью разрушены пять квартир. Была зафиксирована гибель трёх человек, пострадали десять жильцов. Как указывала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, основной из которых является неосторожное обращение с бытовым газом.

«Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх лиц в результате хлопка газа в жилом доме (ч. 3 ст. 238 УК России), для дальнейшего расследования передано в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — отметили в ведомстве 7 апреля.