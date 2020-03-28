В Магнитогорске арестован подозреваемый по делу о взрыве газа в доме
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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 мая 2020 года», — приводит Интерфакс заявление представителя пресс-службы суда.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании мужчины, который принёс в квартиру жилого дома газовый баллон, ставший причиной взрыва.
Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли женщина и ребёнок 2006 года рождения, ещё двое детей пострадали.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.