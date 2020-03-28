В Магнитогорске арестован подозреваемый по делу о взрыве газа в доме

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска заключил под стражу на два месяца мужчину, задержанного в связи со взрывом в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

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