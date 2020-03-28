В Магнитогорске арестован подозреваемый по делу о взрыве газа в доме

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Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска заключил под стражу на два месяца мужчину, задержанного в связи со взрывом в жилом доме, в результате которого погибли два человека.
В Магнитогорске арестован подозреваемый по делу о взрыве газа в доме
  • © МЧС России

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 мая 2020 года», — приводит Интерфакс заявление представителя пресс-службы суда.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании мужчины, который принёс в квартиру жилого дома газовый баллон, ставший причиной взрыва.

Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли женщина и ребёнок 2006 года рождения, ещё двое детей пострадали.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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