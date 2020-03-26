Уголовное дело возбуждено после взрыва в Магнитогорске

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где погибли два человека и два пострадали.
Уголовное дело возбуждено после взрыва в Магнитогорске
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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — приводит ТАСС сообщение СК.

Вечером в четверг, 26 марта, в жилом доме на улице Доменщиков, 19 в Магнитогорске произошёл взрыв газа, который затем перерос в пожар.

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, двое пострадали.

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