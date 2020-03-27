В рамках расследования ЧП в Магнитогорске задержан один человек
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Как сообщает ТАСС, Текслер отметил, что речь идёт о мужчине, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва.
«Баллон... его привёз родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принёс этот баллон. Далее в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми. Она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие», — сказал он.
Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека — женщина и ребёнок 2006 года рождения.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.