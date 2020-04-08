При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
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«По предварительной информации, в результате пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter написал, что в частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания, были спасены большинство проживающих граждан.
В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 8, 2020
Ранее в МЧС сообщили, что на западе столицы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Как писали СМИ, речь идёт о доме престарелых.
Позднее возгорание было ликвидировано.