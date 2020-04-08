При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС.

«По предварительной информации, в результате пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter написал, что в частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания, были спасены большинство проживающих граждан.

В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 8, 2020

Ранее в МЧС сообщили, что на западе столицы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Как писали СМИ, речь идёт о доме престарелых.

Позднее возгорание было ликвидировано.