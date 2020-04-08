В доме престарелых на западе Москвы произошло возгорание

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RT
На западе Москвы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Об этом RT сообщили в пресс-службе МЧС Москвы. По данным источников, речь идёт о доме престарелых.
В доме престарелых на западе Москвы произошло возгорание
  • РИА Новости

«По заявке у нас 3-я Мякининская улица, дом 12. Административное четырёхэтажное здание. Загорание на минус первом этаже. На данный момент известно о трёх спасённых людях», — сказал собеседник.

По словам представителя МЧС, информации о пострадавших пока нет, площадь возгорания уточняется.

Как указывает Интерфакс со ссылкой на источник, по данному адресу располагается дом престарелых.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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