В доме престарелых на западе Москвы произошло возгорание
- РИА Новости
«По заявке у нас 3-я Мякининская улица, дом 12. Административное четырёхэтажное здание. Загорание на минус первом этаже. На данный момент известно о трёх спасённых людях», — сказал собеседник.
По словам представителя МЧС, информации о пострадавших пока нет, площадь возгорания уточняется.
Как указывает Интерфакс со ссылкой на источник, по данному адресу располагается дом престарелых.
Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.