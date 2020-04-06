Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области

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Два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.
Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Произошло загорание частного дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м. В ходе тушения пожарные обнаружили двух погибших детей (мальчики) 2014 и 2015 года рождения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с места происшествия были спасены двое взрослых и двое детей. В течение получаса пожар удалось ликвидировать.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Ростовской области.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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