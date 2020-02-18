В Кургане в результате пожара погибли три человека

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При пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Чернореченской в Кургане погибли три человека.
В Кургане в результате пожара погибли три человека
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в квартире. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении», — цитирует URA.RU сообщение СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что погибшими оказались мужчины 1984 и 1972 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

Также пострадал ребёнок из соседней квартиры.

Проводится доследственная проверка.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на пятом этаже десятиэтажного жилого дома поступило 17 февраля в 21:10.

При пожарно-спасательных работах были спасены 11 человек, из них три ребёнка. Также эвакуированы ещё 15 человек, в том числе четверо детей.

Пожар был локализован в 21:21, в 21:47 объявлена ликвидация открытого горения, а в 22:24 — полная ликвидация возгорания.

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