В СК рассказали о ходе расследования ЧП в доме в Орехово-Зуеве

В ГСУ Следственного комитета России по Московской области рассказали о ходе расследования обстоятельств взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, в результате которого погибли три человека.

«Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх лиц в результате хлопка газа в жилом доме (ч. 3 ст. 238 УК России), для дальнейшего расследования передано в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что допрошены жильцы дома и очевидцы произошедшего.

«Следствием рассматривается несколько версии произошедшего, основной из которых является неосторожное обращение с бытовым газом», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве получат выплаты в размере 1 млн рублей. По 500 тыс. выплатят пострадавшим.