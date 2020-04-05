Семьи погибших при взрыве в Орехово-Зуеве получат по миллиону рублей
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- РИА Новости
«В соответствии с законом Московской области есть возможность выплатить семьям погибших по миллиону рублей, полмиллиона рублей — тем, кто оказался в больницах, пострадал», — цитирует его Интерфакс.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По последним данным, погибли три человека, десять пострадали.