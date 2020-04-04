СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказала она.
По её словам, на месте обрушения работают следователи и криминалисты областного главка СК и криминалисты центрального аппарата. Они опрашивают жильцов, устанавливают количество пострадавших и погибших.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.
По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, ещё шесть пострадали.
По последним данным, следователи уже проводят выемки документов в управляющей компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве, где взорвался газ.