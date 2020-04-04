Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до шести, один человек погиб.

«В результате взрыва один человек погиб, шесть пострадали. Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба МЧС России.

Ранее сообщалось, что три человека, которые пострадали в результате взрыва газовой колонки в жилом доме в Орехово-Зуеве, находятся в реанимации.

В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.