Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести

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Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до шести, один человек погиб.
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести
  • © МЧС России

«В результате взрыва один человек погиб, шесть пострадали. Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба МЧС России.

Ранее сообщалось, что три человека, которые пострадали в результате взрыва газовой колонки в жилом доме в Орехово-Зуеве, находятся в реанимации.

В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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