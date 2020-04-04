Трое пострадавших при ЧП в доме в Орехово-Зуеве находятся в реанимации
Три человека, которые пострадали в результате взрыва газовой колонки в жилом доме в Орехово-Зуеве, находятся в реанимации.
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую больницу.
Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести.
Ранее в МЧС заявили, что, по предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.
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