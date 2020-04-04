Число погибших при взрыве газа в Подмосковье возросло до двух

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуеве возросло до двух, об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли», — рассказали там Интерфаксу.

Как сообщает ТАСС, МЧС подтвердило гибель второго человека.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.

По последним данным, погибли два человека, ещё шесть пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что пострадавшие получат материальную помощь, власти также обеспечат условия для самоизоляции жителей дома в связи с распространением коронавируса.