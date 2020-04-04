Власти обеспечат условия для самоизоляции жителей дома в Орехово-Зуеве, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Все желающие будут размещены в отеле или в посёлке. Изоляция будет соблюдаться так же, как и раньше, маски всем выданы», — цитирует его РИА Новости.

Людей будут размещать отдельно друг от друга в связи с распространением коронавируса, уточнил он.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё шесть пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.