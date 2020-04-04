СК проводит выемки документов в компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
«Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», — сказала она.
Также следователи намерены после разбора завалов осмотреть место происшествия.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.
По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, ещё шесть пострадали.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.