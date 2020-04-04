СК проводит выемки документов в компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве

Следователи проводят выемки документов в управляющей компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве, где взорвался газ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», — сказала она.

Также следователи намерены после разбора завалов осмотреть место происшествия.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, ещё шесть пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.