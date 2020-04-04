СК проводит выемки документов в компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве

Короткая ссылка
Следователи проводят выемки документов в управляющей компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве, где взорвался газ.
СК проводит выемки документов в компании, обслуживающей дом в Орехово-Зуеве
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», — сказала она.

Также следователи намерены после разбора завалов осмотреть место происшествия.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, ещё шесть пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить