Прокуратура начала проверку из-за взрыва в Орехово-Зуеве
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с хлопком газа в жилом доме на улице Гагарина города Орехово-Зуево. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», — указывается в заявлении.
Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.