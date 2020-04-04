Прокуратура начала проверку из-за взрыва в Орехово-Зуеве

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с хлопком газа в жилом доме на улице Гагарина города Орехово-Зуево. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.