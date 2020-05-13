«Обусловлено рекомендациями органов здравоохранения»: в России перенесут ЕГЭ на более поздний срок

Минпросвещения сообщило о переносе Единого государственного экзамена в 2020 году на более поздний срок в связи с ситуацией с распространением коронавируса. В ведомстве добавили, что для учащихся девятых классов планируется отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике. В России за прошедшие сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло 242 271.

В России в связи с обстановкой из-за распространения коронавируса скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, он будет перенесён с 8 июня на более поздний период.

«Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», — говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что выпускникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, разрешено не сдавать ЕГЭ, в их аттестаты будут выставлены отметки по итогам года.

Кроме того, для учащихся девятых классов планируется отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки также выставят на основании годовых.

В свою очередь, врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня.

Вирус «более коварный и заразный»

В России за прошедшие сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4703 — в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 242 271, скончались 2212 человек, 48 003 выздоровели.

Как сообщил Роспотребнадзор, количество выполненных тестов на коронавирусную инфекцию в стране превысило 5,9 млн.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания Госдумы отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряжённой, но управляемой, в первую очередь благодаря действиям правительства, а также оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, координационного совета и рабочей группы Госсовета.

Он пояснил, что новый коронавирус представляет собой один из вариантов вируса, с которыми человечество сталкивалось ранее, но он «более коварный и заразный».

«Новый коронавирус отличается тем, что, в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы», — пояснил Мурашко.

Министр также добавил, что на сегодняшний день в России развёрнуто более 140 тысяч инфекционных коек, свыше 110 тысяч врачей и 240 тысяч человек среднего медперсонала привлечены к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Тем временем, Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.

«Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая», — уточнили в ведомстве.

Напомним, по предварительным данным, причиной пожара в петербургской больнице, жертвами которого стали пять человек, стало возгорание аппарата ИВЛ. В больнице проходили лечение больные коронавирусом.

Ситуация в регионах

Тем временем, ещё несколько российских регионов приняли решение ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о снятии ограничений для всех промышленных и строительных предприятий, а также частично для предприятий торговли непродовольственными товарами. В то же время в регионе по-прежнему закрыты места, где возможно массовое скопление людей, такие как кинотеатры, заведения общественного питания, спортивные площадки.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 14 мая в Ижевске возобновят работу зоопарк и музеи, с сохранением запрета на групповые экскурсии. Бречалов также добавил, что в регионе будут открыты магазины в торгово-развлекательных центрах, кроме Ижевска и поселка Новый.

«По новым условиям работы, в магазине на четыре квадратные метра может находиться один посетитель. В Ижевске с 14 мая начнут работать магазины с непродовольственными товарами и площадью не более 400 «квадратов» с отдельным входом с улицы», — приводит его слова РИА Новости.

Решение об ослаблении ограничений приняли также власти Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что динамика заболеваемости постепенно снижается, новых очагов инфекции в крае нет. Он также пояснил, что послабления ограничений направлены в первую очередь на то, чтобы предоставить гражданам возможность работать.

«Так, принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, работа которых ранее была приостановлена на период нерабочих дней. В крае возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки», — написал глава региона.

Он отметил, что к работе уже смогли приступить стоматологические кабинеты, салоны красоты, парикмахерские, салоны связи и станции обслуживания автомобилей.