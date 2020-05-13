В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

Утром 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять человек. В конце апреля сообщалось, что данная больница вошла в список медучреждений города, где будут развёрнуты койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима после пожара заявил, что аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, и загорелся в больнице, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования.

9 мая в результате возгорания в больнице в Москве погибла одна пациентка. В данном медучреждении также лечили больных коронавирусом.