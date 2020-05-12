Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

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Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования. Об этом сообщил заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.
Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП
  • Reuters

«До получения итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больнице.

Пожар в больнице Святого Георгия произошёл утром 12 мая. Погибли пять человек.

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