Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования. Об этом сообщил заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.

Reuters

«До получения итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — приводит его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больнице. Пожар в больнице Святого Георгия произошёл утром 12 мая. Погибли пять человек.