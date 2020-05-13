В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ

Минпросвещения России приняло решение перенести ЕГЭ на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра просвещения Виктора Басюка, решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Подчёркивается, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут представлены в ближайшее время.

В ведомстве также отметили, что учащимся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Для учащихся девятых классов намерены отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике: итоговые оценки выставят на основании годовых.

В начале мая министр просвещения России Сергей Кравцов не исключал, что решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.

Как отмечали в Рособрнадзоре, ведомство рассматривает возможность переноса экзамена на август в качестве одного из сценариев.