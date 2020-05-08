Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август

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Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, изучаются различные варианты проведения экзаменов в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

«В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе-сентябре. По его словам, на июнь ориентироваться точно нельзя. 

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