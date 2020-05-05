В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ

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Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ
  • РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без Единого государственного экзамена», — сказал он.

Как напомнил министр, пока принято решение проводить экзамены с 8 июня.

«Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — добавил он.

По словам Кравцова, необходимо ставить во главу угла здоровье школьников.

«Проводить экзамены, только когда мы полностью уверены… в том, что это безопасно. Поэтому я не исключаю перенос срока Единого государственного экзамена на более поздние сроки», — заявил он.

Министр также допустил, что проведение Основного государственного экзамена в 2020 году может быть отменено

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

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