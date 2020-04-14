В Рособрнадзоре заявили о возможности корректировки сроков ЕГЭ в мае

Решение о корректировке сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, может быть принято после майских праздников, заявили в Рособрнадзоре.

«Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», — цитирует временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора Анзора Музаева ТАСС.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки ЕГЭ могут измениться из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце марта было принято решение о переносе начала ЕГЭ и сроков вступительных экзаменов в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.