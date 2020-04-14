В Рособрнадзоре заявили о возможности корректировки сроков ЕГЭ в мае

Короткая ссылка
Решение о корректировке сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, может быть принято после майских праздников, заявили в Рособрнадзоре.
В Рособрнадзоре заявили о возможности корректировки сроков ЕГЭ в мае
  • РИА Новости

«Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», — цитирует временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора Анзора Музаева ТАСС.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки ЕГЭ могут измениться из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце марта было принято решение о переносе начала ЕГЭ и сроков вступительных экзаменов в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить