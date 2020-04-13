В Минпросвещения заявили о возможности нового переноса сроков ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«В части единого государственного экзамена — сроки пока перенесены на июнь, 8 июня. Понятно, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение», — цитирует его ТАСС.

В конце марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции начало проведения ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Позднее было принято решение о переносе сроков вступительных экзаменов в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.