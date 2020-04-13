В Минпросвещения заявили о возможности нового переноса сроков ЕГЭ

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минпросвещения заявили о возможности нового переноса сроков ЕГЭ
  • РИА Новости

«В части единого государственного экзамена — сроки пока перенесены на июнь, 8 июня. Понятно, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение», — цитирует его ТАСС.

В конце марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции начало проведения ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Позднее было принято решение о переносе сроков вступительных экзаменов в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить