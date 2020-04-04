В Минпросвещения прокомментировали возможность повторного переноса ЕГЭ

Дата начала Единого государственного экзамена может быть изменена, однако пока такого решения нет, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«На сегодняшний день 8 июня — начало ЕГЭ. В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», — сказал он в эфире онлайн-марафона «Домашний час». Слова министра приводит РИА Новости.

Кравцов отметил, что это будет зависеть от того, «насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация».

Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ. Он начнётся в июне.