В Минпросвещения прокомментировали возможность повторного переноса ЕГЭ
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- РИА Новости
«На сегодняшний день 8 июня — начало ЕГЭ. В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», — сказал он в эфире онлайн-марафона «Домашний час». Слова министра приводит РИА Новости.
Кравцов отметил, что это будет зависеть от того, «насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация».
Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ. Он начнётся в июне.