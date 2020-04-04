В Минпросвещения прокомментировали возможность повторного переноса ЕГЭ

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Дата начала Единого государственного экзамена может быть изменена, однако пока такого решения нет, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения прокомментировали возможность повторного переноса ЕГЭ
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«На сегодняшний день 8 июня — начало ЕГЭ. В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», — сказал он в эфире онлайн-марафона «Домашний час». Слова министра приводит РИА Новости.

Кравцов отметил, что это будет зависеть от того, «насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация».

Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ. Он начнётся в июне.

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