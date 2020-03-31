Онищенко прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса
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- РИА Новости
В беседе с ФАН депутат напомнил, что на прошлой неделе были перенесены сроки сдачи ЕГЭ.
«Логично было и поступление в вузы отсрочить в связи с этим», — сказал он.
По его словам, сделан шаг в сторону разумной предосторожности.
Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства просвещения России перенести сроки проведения Единого государственного экзамена.
URA.RU передавало, что образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение.