Образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Все высшие учебные заведения ХМАО, школы и организации среднего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования с 19 марта перешли на дистанционный режим обучения.
Образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей Югры.

«Переход на дистанционное обучение обусловлен рекомендациями Минпросвещения России по предотвращению распространения коронавирусной инфекции... Также начиная с 18 марта отменено проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные, с численностью участников свыше 100 человек», — пояснили в департаменте.

Отмечается, что режим дистанционного обучения продлится минимум до 12 апреля.

Ранее Югорский государственный университет перешёл на дистанционное обучение студентов.

Argumenti.ru также сообщали, что Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет переходят на дистанционное обучение с 17 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить