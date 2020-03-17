Образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение

Все высшие учебные заведения ХМАО, школы и организации среднего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования с 19 марта перешли на дистанционный режим обучения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей Югры.

«Переход на дистанционное обучение обусловлен рекомендациями Минпросвещения России по предотвращению распространения коронавирусной инфекции... Также начиная с 18 марта отменено проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные, с численностью участников свыше 100 человек», — пояснили в департаменте.

Отмечается, что режим дистанционного обучения продлится минимум до 12 апреля.

Ранее Югорский государственный университет перешёл на дистанционное обучение студентов.

Argumenti.ru также сообщали, что Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет переходят на дистанционное обучение с 17 марта.