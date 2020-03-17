Югорский государственный университет перешёл на дистанционное обучение

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Югорский государственный университет перешёл на дистанционное обучение студентов.
Югорский государственный университет перешёл на дистанционное обучение
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Югорским государственным университетом принято решение об организации образовательного процесса со студентами всех форм обучения в электронной образовательно-информационной среде вуза», — отметили в пресс-службе.

В университете также подчеркнули, что принятые меры не являются карантином или каникулами и вся учебная деятельность студентов будет продолжена.

Ранее progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.

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